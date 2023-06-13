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    10:47, 13 Июнь 2023 | GMT +6

    Скончался замглавы Комитета административной полиции РК Жандос Мураталиев

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    Фото: gov.kz
    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Умер заместитель главы Комитета административной полиции Министерства внутренних дел РК Жандос Мураталиев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Комитет административной полиции МВД РК выражает соболезнования родным и близким Жандоса Дуйсебайулы Мураталиева (01.02.1975 – 13.06.2023) в связи со смертью из-за продолжительной болезни. Это невосполнимая утрата для всех нас», - говорится в сообщении Комитета, опубликованном на официальной странице в Instagram.

    Коллеги вспоминают о нем, как о честном, добром и мудром человеке, образцовом отце, друге и гражданине с большим сердцем.


    Теги:
    МВД РК Происшествия, ЧС Правоохранительные органы
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