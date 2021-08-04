ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – В Жамбылской области скончался заместитель акима Жамбылской области Улан Жазылбек, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как рассказали в пресс-службе акима Жамбылской области, 59-летний Улан Жазылбек умер от прогрессирующей дыхательной недостаточности.

Улан Жазылбек родился в 1962 году. В 1984 году окончил Алматинский архитектурно-строительный институт по специальности «инженер-строитель» и 2009 году - Университет имени Д.А. Конаева по специальности «юриспруденция». Трудовую деятельность начал в 1984 году мастером монтажного участка, прорабом, старшим прорабом Алма-Атинского домостроительного комбината.

С 1992 по 2005 годы занимал руководящие должности в коммерческих организациях.

С 2005 по 2008 годы – главный специалист, начальник отдела архитектурно-строительного контроля департамента архитектурно-строительного контроля города Алматы.

С 2009 по 2011 годы – директор департамента АО международного центра приграничного сотрудничества «Хоргос», начальник строительного отдела ТОО «Хоргос-сервис».

С 2011 по 2013 годы – заместитель директора департамента архитектурно-строительного контроля и лицензирования по городу Алматы.

В 2013-2014 годы – заместитель председателя комитета строительства и жилищно-коммунального хозяйства министерства регионального развития РК.

С 2014 по 2017 годы – директор департамента развития инфраструктуры экономики министерства национальной экономики РК, директор департамента развития строительной отрасли и жилищно-коммунального хозяйства министерства по инвестициям и развитию РК.

С ноября 2017 года работал первым заместителем акима Павлодарской области.

С 2020 года занимал должность заместителя акима Жамбылской области, курировал вопросы строительства.



