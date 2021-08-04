+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 28 °С
Алматы: 35 °С
USD 424.99 EUR 504.21
RUB 5.81 CNY 65.66
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Скончался заместитель акима Жамбылской области Улан Жазылбек

4 Августа 2021 11:18
Поделиться:
Скончался заместитель акима Жамбылской области Улан Жазылбек

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – В Жамбылской области скончался заместитель акима Жамбылской области Улан Жазылбек, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
Специальные места для такси появятся в столице
Как в столице борются с мусором вдоль набережной реки Есиль Как продвигают бизнес в туристическом комплексе «Керуен сарай» в Туркестане 36 мусорных контейнеров подожгли в Нур-Султане

Как рассказали в пресс-службе акима Жамбылской области, 59-летний Улан Жазылбек умер от прогрессирующей дыхательной недостаточности.

Улан Жазылбек родился в 1962 году. В 1984 году окончил Алматинский архитектурно-строительный институт по специальности «инженер-строитель» и 2009 году - Университет имени Д.А. Конаева по специальности «юриспруденция». Трудовую деятельность начал в 1984 году мастером монтажного участка, прорабом, старшим прорабом Алма-Атинского домостроительного комбината.

С 1992 по 2005 годы занимал руководящие должности в коммерческих организациях.

С 2005 по 2008 годы – главный специалист, начальник отдела архитектурно-строительного контроля департамента архитектурно-строительного контроля города Алматы.

С 2009 по 2011 годы – директор департамента АО международного центра приграничного сотрудничества «Хоргос», начальник строительного отдела ТОО «Хоргос-сервис».

С 2011 по 2013 годы – заместитель директора департамента архитектурно-строительного контроля и лицензирования по городу Алматы.

В 2013-2014 годы – заместитель председателя комитета строительства и жилищно-коммунального хозяйства министерства регионального развития РК.

С 2014 по 2017 годы – директор департамента развития инфраструктуры экономики министерства национальной экономики РК, директор департамента развития строительной отрасли и жилищно-коммунального хозяйства министерства по инвестициям и развитию РК.

С ноября 2017 года работал первым заместителем акима Павлодарской области.

С 2020 года занимал должность заместителя акима Жамбылской области, курировал вопросы строительства.



Подписывайтесь на наш канал:

#Жамбылская область   #Утраты  
Поделиться:

Автор:

Галина Скрипник

Новости по теме
Специальные места для такси появятся в столице
Как в столице борются с мусором вдоль набережной реки Есиль
Как продвигают бизнес в туристическом комплексе «Керуен сарай» в Туркестане
36 мусорных контейнеров подожгли в Нур-Султане
Популярное
1 Количество вызовов скорой помощи возросло в два раза в Алматы
2 Еще 9 нарушителей карантина выявили за сутки в Нур-Султане
3 Касым-Жомарт Токаев поручил МВД уделять особое внимание обеспечению карантинных мер
4 19-миллионным жителем Казахстана стала девочка из Алматинской области
5 26-летний парень пытался покончить с собой в СКО
6 Дополнительные койки для больных COVID-19 развернули в Алматы
Читайте также
Насколько выросли доходы сельских жителей в Жамбылской области
В три раза больше предпринимателей стало в 11 сельских округах Жамбылской области
Количество вызовов скорой помощи возросло в два раза в Алматы
Еще 9 нарушителей карантина выявили за сутки в Нур-Султане
Касым-Жомарт Токаев поручил МВД уделять особое внимание обеспечению карантинных мер
19-миллионным жителем Казахстана стала девочка из Алматинской области
26-летний парень пытался покончить с собой в СКО
Дополнительные койки для больных COVID-19 развернули в Алматы
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Индира Марат
Индира Марат
954-047
rusred@inform.kz

Архив