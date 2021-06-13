РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    15:36, 13 Июнь 2021 | GMT +6

    Скончался ветеран труда, почетный строитель Казахстана Узакпай Мамин

    None
    None
    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 13 июня скончался ветеран труда, почетный строитель Казахстана, почетный гражданин Акмолинской области Мамин Узакпай Жапарович. Об этом передает МИА «Казинформ».

    Узакпай Мамин родился 1 марта 1937 года​ в селе Благодатное Ерейментауского района Акмолинской области.

    Прошел большой трудовой путь в сфере строительства​ от мастера до руководителя ряда строительных организаций, среди которых тресты «Целиноградэлеватормельстрой», «Целинсантехмонтаж», строительный комплекс Целиноградского областного агропромышленного комитета​.

    За большие заслуги и трудовые достижения был награжден орденом Дружбы народов и орденом «Құрмет».

    В последние годы активно работал в совете ветеранов города Нур-Султана.



    Теги:
    Общество
    Сейчас читают
    Сегодня, 13:51
    Нет гарантии, что отпечатки пальцев не окажутся в руках злоумышленников — эксперт
    Сегодня, 13:47
    Понесут ли власти ответственность за публикацию персональных данных журналистов и блогеров
    Сегодня, 13:42
    Крупнейшее задержание в РК: редких рачков на 150 млн тенге изъяли в СКО
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!