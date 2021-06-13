Скончался ветеран труда, почетный строитель Казахстана Узакпай Мамин

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 13 июня скончался ветеран труда, почетный строитель Казахстана, почетный гражданин Акмолинской области Мамин Узакпай Жапарович. Об этом передает МИА «Казинформ».

Узакпай Мамин родился 1 марта 1937 года​ в селе Благодатное Ерейментауского района Акмолинской области.

Прошел большой трудовой путь в сфере строительства​ от мастера до руководителя ряда строительных организаций, среди которых тресты «Целиноградэлеватормельстрой», «Целинсантехмонтаж», строительный комплекс Целиноградского областного агропромышленного комитета​.

За большие заслуги и трудовые достижения был награжден орденом Дружбы народов и орденом «Құрмет».

В последние годы активно работал в совете ветеранов города Нур-Султана.



