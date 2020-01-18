-
-
-
-
вчера 23:51
-
-
вчера 23:00
-
-
вчера 22:21
-
вчера 22:14
-
-
-
-
-
-
-
-
-
вчера 20:57
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
вчера 19:14
-
вчера 19:06
-
-
-
вчера 18:45
-
-
вчера 18:20
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Скончался ребенок в столице: причины выясняются
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В столице скончался ребенок 2011 года рождения, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на департамент полиции города Нур-Султан.
«14 января текущего года в 19:33 поступило сообщение по факту смерти несовершеннолетнего ребенка. На месте происшествия работала следственно-оперативная группа, которая установила, что ребенок 2011 года рождения, находясь дома, почувствовала недомогание. Родители обратились к врачу, который назначил лечение. На следующий день состояние здоровья девочки ухудшилось, после чего она потеряла сознание. До приезда скорой помощи ребенок скончался», - отмечено в сообщении.
В полиции добавили, что данный факт зарегистрирован в ЕРДР (единый реестр досудебного расследования). В настоящее время назначены необходимые судебно-медицинские экспертизы. Ведется расследование.
- Автобус с 46 узбекистанцами попал в затор в Актюбинской области
- Обзор наиболее важных событий в Казахстане 18 января
- По каким направлениям работает Академия Абая
- Таксист пытался изнасиловать пассажирку в Капшагае
- В столице и нескольких областях республики объявлено штормовое предупреждение
- 16 рейсов задерживаются в аэропорту Нур-Султана из-за непогоды
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана