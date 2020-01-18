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Скончался ребенок в столице: причины выясняются

18 Января 2020 00:35
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Скончался ребенок в столице: причины выясняются

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В столице скончался ребенок 2011 года рождения, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на департамент полиции города Нур-Султан.

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«14 января текущего года в 19:33 поступило сообщение по факту смерти несовершеннолетнего ребенка. На месте происшествия работала следственно-оперативная группа, которая установила, что ребенок 2011 года рождения, находясь дома, почувствовала недомогание. Родители обратились к врачу, который назначил лечение. На следующий день состояние здоровья девочки ухудшилось, после чего она потеряла сознание. До приезда скорой помощи ребенок скончался», - отмечено в сообщении.

В полиции добавили, что данный факт зарегистрирован в ЕРДР (единый реестр досудебного расследования). В настоящее время назначены необходимые судебно-медицинские экспертизы. Ведется расследование.


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Ключевые слова: Нур-Султан, Происшествия,
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Серик Сабеков

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