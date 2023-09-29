Скончался ребенок, родители которого запретили сделать ему переливание крови, в Акмолинской области

В Акмолинской области ребенок в возрасте 1,8 лет скончался в реанимации. Родители малыша запретили по религиозным убеждениям переливание крови своему сыну, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации, озвученной медиками многопрофильной областной детской больницы, малыш в возрасте 1,8 лет поступил к ним в отделение анестезиологии и реанимации из ТОО «Авиценна-Бурабай» с помощью санавиации 24 сентября. Диагноз при поступлении «Внебольничная пневмония двухсторонняя, острое течение тяжелой степени. Осложнение: Сепсис, СПОН (Токсический кардит, гепатит, нефрит.) Кома 2. Отек головного могла. OU отек ДЗН».

Медики отметили позднее обращение за медицинской помощью. В день поступления пациента проведена консультация с главным внештатным детским реаниматологом UMC «Национальный научный центр материнства и детства», где рекомендовано ребенку по жизненным показаниям переливание крови и ее компонентов.

- Для данной процедуры, по действующему нормативу, требуется согласие законных представителей несовершеннолетних (п.2 ст. 137 Кодекса о здоровье народа и системе здравоохранения согласие на оказание медицинской помощи в отношении несовершеннолетних, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 2 статьи 78 настоящего Кодекса, и согласия для лиц, признанных судом недееспособными, дают их законные представители.). При этом, несмотря на убеждения медицинских работников, родители не дали согласие на переливание крови по религиозным убеждениям. Учитывая категорический отказ родителей от переливания крови ее компонентов, проведен консилиум в составе заместителя директора Больницы по медицинской части совместно с руководителем отдела охраны здоровья матери и ребенка ГУ «Управление здравоохранения Акмолинской области» Уполномоченного по защите прав несовершеннолетних по Акмолинской области и юриста больницы. Согласно п.4 статьи 136 Кодекса Республики Казахстан от 7 июля 2020 года № 360-VI ЗРК «О здоровье народа и системе здравоохранения» при отказе законных представителей несовершеннолетнего либо недееспособного лица от медицинской помощи, необходимой для спасения жизни указанных лиц, медицинская организация вправе обратиться в орган опеки и попечительства и (или) в суд для защиты их интересов. В этой связи, больница согласно требованиям закона, обратилась в органы опеки и попечительства области и Бурабайского района для решения вопроса о переливании крови в оперативном порядке, - пояснили в ведомстве.

Несмотря на то, что органы опеки повторно провели беседу с родителями малолетнего ребенка, убедить их в проведении необходимых процедур они так и не смогли. Родители дали письменную расписку об ответственности за жизнь ребенка.

- Следует отметить, что при поступлении ребенка в больницу состояние ребенка было крайне тяжелое, так как одним из осложнений явилась полиорганная недостаточность, что повлекло отказ жизненно важных органов от жизнедеятельности. 28 сентября с учетом всех осложнений, усугубивших состояние пациента, ребенок скончался в реанимационном отделении больницы, вся возможная медицинская помощь была оказана своевременно, - добавили медики.

Как отметили в управлении здравоохранения региона, проблема оказания медицинской помощи несовершеннолетним пациентам является актуальной, так как законодательство РК предусматривает обязательное согласие на лечение и оперативное вмешательство. В случае отказа от оказания медицинской помощи по религиозным убеждениям создаются препятствия в работе медицинских работников.

- По данному вопросу подготавливаются соответствующие письма в центральные государственные органы, - добавили в ведомстве.

Как уточнили в ДП Акмолинской области по произошедшему факту начато досудебное расследование. Иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит.