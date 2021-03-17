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вчера 23:14
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Скончался рабочий, пострадавший при взрыве бочки на «АрселорМиттал Темиртау»
КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – 50-летний рабочий, пострадавший при взрыве бочки на заводе «АрселорМиттал Темиртау», скончался в больнице. В результате происшествия он получил 90% ожогов тела, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Пострадавший рабочий поступил в больницу в состоянии крайне тяжёлого ожогового шока и с термическим ожогом 90% поверхности тела. Несмотря на весь комплекс оказания медицинских услуг, состояние пациента ухудшилось, и 15 марта произошёл летальный исход», - сообщил врач травматолог-ортопед многопрофильной больницы имени Х. Макажанова Манас Амиров.
Также в управлении здравоохранения сообщили, что состояние второго пострадавшего стабильное – ближе к средней степени тяжести. Он получает необходимое лечение.
Напомним, 11 марта в мастерской механического цеха ТЭЦ-2 при проведении сварочных работ произошло воспламенение паров ГСМ, в результате которого получили ожоги слесарь и наладчик газопламенной аппаратуры. На данный момент случай расследует специальная комиссия.
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