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Скончался рабочий, пострадавший при взрыве бочки на «АрселорМиттал Темиртау»

17 Марта 2021 01:40
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Скончался рабочий, пострадавший при взрыве бочки на «АрселорМиттал Темиртау»

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – 50-летний рабочий, пострадавший при взрыве бочки на заводе «АрселорМиттал Темиртау», скончался в больнице. В результате происшествия он получил 90% ожогов тела, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Пострадавший рабочий поступил в больницу в состоянии крайне тяжёлого ожогового шока и с термическим ожогом 90% поверхности тела. Несмотря на весь комплекс оказания медицинских услуг, состояние пациента ухудшилось, и 15 марта произошёл летальный исход», - сообщил врач травматолог-ортопед многопрофильной больницы имени Х. Макажанова Манас Амиров.

Также в управлении здравоохранения сообщили, что состояние второго пострадавшего стабильное – ближе к средней степени тяжести. Он получает необходимое лечение.

Напомним, 11 марта в мастерской механического цеха ТЭЦ-2 при проведении сварочных работ произошло воспламенение паров ГСМ, в результате которого получили ожоги слесарь и наладчик газопламенной аппаратуры. На данный момент случай расследует специальная комиссия.


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#Карагандинская область   #Происшествия   #Здравоохранение   #Общество  
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Автор:

Агата Мухамеджанова

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