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Скончался президент Туниса

Автор:  
Алмас Жексенбеков
25 Июля 2019, 18:04
Скончался президент Туниса

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Президент Тунисской Республики Беджи Каид Эс-Себси скончался в возрасте 92 лет в четверг около 10:25 утра по местному времени в Тунисском военном госпитале, сообщила администрация главы тунисcкого государства, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на Тунис Африк Пресс.

Главный советник по связям с парламентом и политическими партиями Нуреддин Бен Тича ранее сообщил, что лидер Туниса был госпитализирован в среду по «решению его врачей».

Беджи Каид Эс-Себси возглавил страну в конце 2014 года.

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