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Скончался президент Танзании Джон Магуфули

18 Марта 2021 11:20
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Скончался президент Танзании Джон Магуфули

ДАР-ЭС-САЛАМ. КАЗИНФОРМ - Президент Танзании Джон Магуфули скончался в больнице в Дар-эс-Саламе, заявила вице-президент страны в телеобращении в среду. Ему был 61 год, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на CNN.

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«Президент Джон Магуфули умер от болезни сердца, с которой он боролся более 10 лет», - сказала Самиа Сулуху Хасан. Она добавила, что президент с воскресенья проходил лечение в больнице Мзены.

В стране объявлен национальный траур на 14 дней.

Хасан на данный момент является исполняющей обязанности президента Танзании. Хотя дата приведения ее к присяге еще не объявлена, она станет первой женщиной-президентом Танзании.

Магуфули, который обычно появлялся на воскресных церковных службах, не был на публике с 27 февраля, что породило слухи о том, что он болен и лечится за границей.


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#Африка  
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Автор:

Жанна Нурмаганбетова

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