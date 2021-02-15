Скончался поэт Шомишбай Сариев

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Заслуженный деятель Казахстана Шомишбай Сариев скончался в возрасте 75 лет. Информацию подтвердили в пресс-службе Министерства культуры и спорта, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Шомишбай Сариев родился 15 апреля 1946 года на станции Шомиш Аральского района Кызылординской области.

Трудовую деятельность начал в казалинской районной газете «Ленинское знамя», Аральской районной газете «Толкын». Впоследствии был редактором издательства «Казахстан», заведующим отделом журнала «Жулдыз», научным, старшим научным сотрудником Института литературы и искусства имени Мухтара Ауэзова Национальной академии наук Республики Казахстан.

В 1971 году окончил факультет журналистики КазГУ. В 1996 году получил степень кандидата наук на тему «Поиски современной казахской лирики». Написал монографию «Поэзия двадцатых годов XX века». До настоящего времени работал научным сотрудником в Институте литературы и искусства им. М. О. Ауэзова.

Первый сборник стихов был опубликован в 1974 году под названием «Балдаурен». С тех пор вышло около пятнадцати книг на казахском и русском языках.

В 1994 году в издательстве «Жазушы» был издан том избранных стихов, в 1992 году-сборник песен под названием «Сүйінші».

Шомишбай Сариев - обладатель премии «Тарлан». Заслуженный деятель Казахстана.