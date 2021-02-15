Скончался поэт Шомишбай Сариев
Шомишбай Сариев родился 15 апреля 1946 года на станции Шомиш Аральского района Кызылординской области.
Трудовую деятельность начал в казалинской районной газете «Ленинское знамя», Аральской районной газете «Толкын». Впоследствии был редактором издательства «Казахстан», заведующим отделом журнала «Жулдыз», научным, старшим научным сотрудником Института литературы и искусства имени Мухтара Ауэзова Национальной академии наук Республики Казахстан.
В 1971 году окончил факультет журналистики КазГУ. В 1996 году получил степень кандидата наук на тему «Поиски современной казахской лирики». Написал монографию «Поэзия двадцатых годов XX века». До настоящего времени работал научным сотрудником в Институте литературы и искусства им. М. О. Ауэзова.
Первый сборник стихов был опубликован в 1974 году под названием «Балдаурен». С тех пор вышло около пятнадцати книг на казахском и русском языках.
В 1994 году в издательстве «Жазушы» был издан том избранных стихов, в 1992 году-сборник песен под названием «Сүйінші».
Шомишбай Сариев - обладатель премии «Тарлан». Заслуженный деятель Казахстана.