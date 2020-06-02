Скончался подросток, впавший в кому после массовой драки в Шымкенте

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - В Шымкенте скончался подросток, впавший в кому после массовой драки, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По данным областного управления общественного здоровья, Абзал Откиров скончался не приходя в сознание. Подросток поступил в больницу 23 мая.

«Пациент поступил ночью, в 01.55, с тяжелыми травмами. Врачи сразу же провели необходимое медобследование. Выяснилось, что у пациента наблюдается кровоизлияние в головной мозг. Ему была ооперативно проведена операция. Потерпевший был помещен в отделение реанимации. Лечение проводилось при помощи специалистов Национального научного центра по средствам видеосвязи. Однако, несмотря на это, 1 июня в 23.45 подросток скончался»,- отмечено в сообщении.







