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Скончался подросток, впавший в кому после массовой драки в Шымкенте
2 Июня 2020 12:47
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ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - В Шымкенте скончался подросток, впавший в кому после массовой драки, передает корреспондент МИА «Казинформ».
По данным областного управления общественного здоровья, Абзал Откиров скончался не приходя в сознание. Подросток поступил в больницу 23 мая.
«Пациент поступил ночью, в 01.55, с тяжелыми травмами. Врачи сразу же провели необходимое медобследование. Выяснилось, что у пациента наблюдается кровоизлияние в головной мозг. Ему была ооперативно проведена операция. Потерпевший был помещен в отделение реанимации. Лечение проводилось при помощи специалистов Национального научного центра по средствам видеосвязи. Однако, несмотря на это, 1 июня в 23.45 подросток скончался»,- отмечено в сообщении.
Ключевые слова: Происшествия, Шымкент,
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