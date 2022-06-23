23 Июня 2022 14:21

Скончался певец Юрий Шатунов

МОСКВА. ТАСС – КАЗИНФОРМ - Российский певец, бывший солист группы «Ласковый май» Юрий Шатунов умер в возрасте 48 лет. Об этом сообщил ТАСС в четверг его пресс-секретарь Аркадий Кудряшов, передает МИА «Казинформ».

«Сегодня ночью в карете скорой помощи сердце Юры остановилось», - сказал собеседник агентства.