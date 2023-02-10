АСТАНА. КАЗИНФОРМ — На 72-м году жизни скончался первый премьер-министр Казахстана Сергей Терещенко, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Терещенко Сергей Александрович родился в 1951 году. Окончил Казахский сельскохозяйственный институт, Алма-Атинскую высшую партийную школу, Институт экономики РАН.

Трудовую деятельность начал главным инженером колхоза им. Куйбышева Тюлькубасского района Чимкентской области. Был первым заместителем председателя Совета министров Казахской ССР, первым заместителем председателя Верховного Совета Казахской ССР, заместителем Президента Казахской ССР, руководителем Канцелярии Президента Казахской ССР, членом Президентского совета Казахской ССР. Занимал должности председателя Национального агентства Республики Казахстан по иностранным инвестициям, председателя Национальной комиссии по введению национальной валюты.

Был Премьер-министром Республики Казахстан с октября 1991 года по октябрь 1994 года.

В 2022 году в очередной раз был включен в список 50 самых влиятельных бизнесменов Казахстана по версии Forbes Kazakhstan.

Фото: liter.kz