Скончался первый в мире мужчина с пересаженной от свиньи почкой

Скончался житель Массачусетса, которому была сделана первая в мире пересадка свиной почки. Он умер почти через 2 месяца после трансплантации, передает агентство Kazinform со ссылкой на CBS news.

62-летний Рик Слейман из Уэймута получил почку в Массачусетской больнице общего профиля 21 марта текущего года. Через две недели его выписали из больницы, чтобы продолжить выздоровление дома.

Однако, по данным Массачусетской больницы, нет никаких указаний на то, что это было результатом трансплантации.

— Команда трансплантологов Mass General глубоко опечалена внезапной кончиной Рика Слеймана. У нас нет никаких указаний на то, что это стало результатом его недавней трансплантации. Г-н Слейман навсегда останется маяком надежды для бесчисленных пациентов, перенесших трансплантацию, во всем мире, и мы глубоко благодарны за его доверие и готовность развивать область ксенотрансплантации. Мы выражаем искренние соболезнования семье и близким г-на Слеймана, поскольку они вспоминают необыкновенного человека, чья щедрость и доброта тронули всех, кто его знал, — говорится в заявлении Массачусетской больницы общего профиля.

У Рика Слеймана была диагностирована терминальная стадия заболевания почек. Впервые мужчина перенес операцию по пересадке почки в 2018 году, однако спустя пять лет донорский орган стал отказывать.