Скончался переживший Холокост писатель Майкл Грюнбаум

БОСТОН. КАЗИНФОРМ – В возрасте 92 лет скончался писатель Майкл Грюнбаум, который пережил Холокост еще мальчишкой, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на The Boston Globe.

В своих мемуарах «Где-то в мире есть солнце. Свидетельство о Холокосте» Грюнбаум поведал историю о том, как нацисты разрушили его детство в Чехословакии, и, как он, будучи еще подростком, четырежды избежал смерти.

Свои мемуары он написал в возрасте 80 лет, тем самым сохранив воспоминания своей семьи о разбитом сердце, мужестве и яростном желании остаться в живых.

«Пережить Холокост — это большая ответственность — ответственность помнить, рассказывать и никогда не забывать. Я призываю вас использовать уроки Холокоста, чтобы исправить то, что сломано в этом мире», — сказал Грюнбаум, добавляя, для чтобы сделать этот мир лучше, нужно начать с себя.

В день своей смерти 92-летний автор провел два урока в Zoom. Он умер от сердечной недостаточности в своем доме в Бруклине.

Майкл Грюнбаум родился 23 августа 1930 года и вырос в Праге. В детстве он мечтал стать профессиональным футболистом. Но мечтам о футболе не суждено было сбыться. В 1939 году Германия начала оккупацию Чехословакии, день, который Грюнбаум никогда не забудет.

Семье пришлось сдать нацистам все имущество и деньги, переехать в небольшую квартирку в пражском гетто и носить желтые нашивки со звездой Давида, из-за которых их избивали. В 1941 году гестапо арестовало, пытало и убило его отца Карла.

В следующем году, вскоре после того, как Майклу исполнилось 12 лет, его вместе с матерью и сестрой отправили в Терезин — нацистский концентрационный лагерь в Чехии. Его поместили в комнату общежития примерно с 40 другими мальчиками — в конечном итоге большинство из них были убиты или умерли от болезней.

Семью Майкла и его самого трижды включали в списки тех, кого должны были отправить в Освенцим, но благодаря Маргарет, маме Майкла, им удалось избежать ужасной участи. В Терезине ее заставляли делать плюшевых медведей для детей нацистского офицера. Каждый раз, когда семья попадала в список, она настаивала на том, что без нее заказ не будет исполнен.

Майкл вспоминает, что мама оставила одного из сделанных ею медведей, который достался ему по наследству после ее смерти в 1974 году. Медведь по имени Саша одет в куртку, которую Маргарет сшила в Терезине.

«Я здесь из-за этого плюшевого мишки. Саша спас мне жизнь во время Холокоста», - рассказывал Майкл.

После войны он переехал в Соединенные Штаты, окончил Массачусетский технологический институт со степенью бакалавра в области гражданского строительства и получил степень магистра городского планирования в Йельском университете. С супругой они поселились в Бруклине и вырастили троих сыновей.

Дэвид, сын Майкл отметил, что тот «был невероятным человеком. Из-за своего опыта, полученного в концентрационном лагере, он был оптимистом до конца своей жизни. Он просто знал, что хуже уже быть не может».

Майкл научил своих детей настойчивости: «Вы никогда не должны отказываться от стремления к тому, чего хотите», — говорил он.

После публикации книги «Где-то в мире есть солнце», название которой было вдохновлено строкой из письма, которое мать Майла написала после их освобождения из Терезина, он работал над переводом своих мемуаров на 19 языков.