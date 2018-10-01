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Скончался пассажир городского автобуса в Актобе

15 Октября 2018 19:28 143
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Скончался пассажир городского автобуса в Актобе

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - В одном из автобусов Актобе произошел скандал, который стал причиной смерти человека, передает корреспондент МИА «Казинформ». 

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«Сегодня в автобусе маршрута №29 произошел несчастный случай. Во время остановки пассажиры устроили скандал в салоне, из-за чего пожилому пассажиру стало плохо. Он просил не беспокоиться и хотел выйти. Однако его состояние ухудшилось, и он потерял сознание. Незамедлительно была вызвана скорая помощь. К сожалению, мужчину спасти не удалось. На место инцидента прибыли и полицейские», - рассказал юрист ТОО «Автопарк» Руслан Жылкаманов.

Автор: Алтынай Сагындыкова

Перевод: Сабина Биржанкызы

 

 

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Ключевые слова: Актюбинская область, Происшествия,
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