Скончался пассажир городского автобуса в Актобе

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - В одном из автобусов Актобе произошел скандал, который стал причиной смерти человека, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Сегодня в автобусе маршрута №29 произошел несчастный случай. Во время остановки пассажиры устроили скандал в салоне, из-за чего пожилому пассажиру стало плохо. Он просил не беспокоиться и хотел выйти. Однако его состояние ухудшилось, и он потерял сознание. Незамедлительно была вызвана скорая помощь. К сожалению, мужчину спасти не удалось. На место инцидента прибыли и полицейские», - рассказал юрист ТОО «Автопарк» Руслан Жылкаманов.

Автор: Алтынай Сагындыкова

Перевод: Сабина Биржанкызы