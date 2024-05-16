РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    11:35, 16 Май 2024 | GMT +6

    Скончался пассажир авиарейса Костанай – Алматы

    самолет FlyArystan
    Фото: Максат Шагырбаев / Kazinform

    15 мая на рейсе КС7141 по направлению Костанай-Алматы один из пассажиров потерял сознание после взлета. Бортпроводники незамедлительно проверили пульс и дыхание пассажира, однако не обнаружили признаков жизни. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу авиакомпании FlyArystan.

    По информации компании, согласно инструкциям, экипаж приступил к оказанию первой доврачебной помощи и начал поиск врача на борту.

    - Совместно с врачом бортпроводники провели сердечно-легочную реанимацию с использованием дефибриллятора. По решению командира, самолет совершил экстренную посадку в аэропорту города Астаны для оказания медицинской помощи пассажиру. Бортпроводники авиакомпании продолжали проводить сердечно-легочную реанимацию до самого прибытия в аэропорт. К сожалению, врач аэропорта Астаны констатировал смерть пассажира, - говорится в сообщении FlyArystan.

    Теги:
    Самолет Регионы Астана Алматы Происшествия Костанай
    Ринат Дусумов
    Автор
    Ринат Дусумов
    Сейчас читают
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!