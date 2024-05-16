Скончался пассажир авиарейса Костанай – Алматы
15 мая на рейсе КС7141 по направлению Костанай-Алматы один из пассажиров потерял сознание после взлета. Бортпроводники незамедлительно проверили пульс и дыхание пассажира, однако не обнаружили признаков жизни. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу авиакомпании FlyArystan.
По информации компании, согласно инструкциям, экипаж приступил к оказанию первой доврачебной помощи и начал поиск врача на борту.
- Совместно с врачом бортпроводники провели сердечно-легочную реанимацию с использованием дефибриллятора. По решению командира, самолет совершил экстренную посадку в аэропорту города Астаны для оказания медицинской помощи пассажиру. Бортпроводники авиакомпании продолжали проводить сердечно-легочную реанимацию до самого прибытия в аэропорт. К сожалению, врач аэропорта Астаны констатировал смерть пассажира, - говорится в сообщении FlyArystan.