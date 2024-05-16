Скончался пассажир авиарейса Костанай – Алматы

15 мая на рейсе КС7141 по направлению Костанай-Алматы один из пассажиров потерял сознание после взлета. Бортпроводники незамедлительно проверили пульс и дыхание пассажира, однако не обнаружили признаков жизни. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу авиакомпании FlyArystan.

По информации компании, согласно инструкциям, экипаж приступил к оказанию первой доврачебной помощи и начал поиск врача на борту.