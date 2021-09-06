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    18:40, 05 Сентябрь 2021 | GMT +6

    Скончался от коронавируса казахстанский музыкант Яков Хан

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - От коронавируса скончался известный казахстанский музыкант, композитор, джазмен Яков Хан. Об этом сообщила министр информации и общественного развития РК Аида Балаева, передает МИА «Казинформ».

    «К большому сожалению, ковид продолжает забирать людей. Сегодня не стало еще одного прекрасного человека. Выражаю свои глубокие соболезнования родным и близким Якова Хана. Известный в Казахстане музыкант, композитор, джазмен оставил после себя богатое творческое наследие, гениальные оранжировки, произведения разных жанров. Долгие годы он сотрудничал с фольклорно-этнографическим ансамблем «Сазген сазы», написал дня них много великолепных произведений. Очень жаль, что творческий путь этого талантливого и глубокого человека оборвался так внезапно и трагически», - написала в Instagram Аида Балаева.

    Я. Хан родился на юге Казахстана. В советское время руководил Алматинским театром варьете, играл в ансамбле «Арай», дирижировал эстрадно-симфоническим оркестром, был постановщиком музыкальных спектаклей в Корейском театре в Алматы.


    Теги:
    Коронавирус в РК Происшествия, ЧС Главная Происшествия
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