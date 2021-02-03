РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    10:20, 03 Февраль 2021 | GMT +6

    Скончался один из основателей  ERG Aлиджан Ибрагимов

    None
    None
    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня на 68 году жизни скончался один из основателей, член Совета директоров ERG Aлиджан Ибрагимов. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ERG.

    Aлиджан Рахманович Ибрагимов закончил Московскую ветеринарную Академию в 1974 году по специальности «Экономика организации производства и торговли промышленными товарами».

    В период с 1995 по 2000 годы являлся председателем Совета директоров Евразийского банка. С 2001 по 2007 годы он был членом Президиума Евразийской промышленной ассоциации, объединившей флагманы горно-металлургической отрасли Казахстана, а в период с 2002 по 2007 годы возглавлял АО «ТНК «Казхром». Алиджан Рахманович также являлся председателем Совета директоров АО «Алюминий Казахстана».

    Алиджан Ибрагимов награжден орденами «Курмет», «Барыс» III степени, «Парасат», правительственными наградами и орденами от общественных организаций других стран за значительный вклад в развитие бизнеса и меценатство.

    Причина смерти А. Ибрагимова пока неизвестна.


    Теги:
    Происшествия, ЧС Главная Происшествия
    Сейчас читают
    Сегодня, 15:18
    Как теперь выглядит здание акимата Алматы
    Сегодня, 15:02
    Берик Жуйриктаев назначен прокурором Павлодарской области
    Сегодня, 15:01
    Мобильные телефоны запретят в английских школах
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!