Скончался один из основателей  ERG Aлиджан Ибрагимов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня на 68 году жизни скончался один из основателей, член Совета директоров ERG Aлиджан Ибрагимов. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ERG.

Aлиджан Рахманович Ибрагимов закончил Московскую ветеринарную Академию в 1974 году по специальности «Экономика организации производства и торговли промышленными товарами».

В период с 1995 по 2000 годы являлся председателем Совета директоров Евразийского банка. С 2001 по 2007 годы он был членом Президиума Евразийской промышленной ассоциации, объединившей флагманы горно-металлургической отрасли Казахстана, а в период с 2002 по 2007 годы возглавлял АО «ТНК «Казхром». Алиджан Рахманович также являлся председателем Совета директоров АО «Алюминий Казахстана».

Алиджан Ибрагимов награжден орденами «Курмет», «Барыс» III степени, «Парасат», правительственными наградами и орденами от общественных организаций других стран за значительный вклад в развитие бизнеса и меценатство.

Причина смерти А. Ибрагимова пока неизвестна.