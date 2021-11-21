Скончался несовершеннолетний, пострадавший при взрыве газа в Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – В Нур-Султане скончался 12-летний мальчик, пострадавший при взрыве газа, произошедшем в поселке Шортанды Акмолинской области. Об этом сообщили в пресс-службе управления общественного здравоохранения Нур-Султана, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«К большему сожалению, ребенок, 2009 года рождения, пострадавший в результате взрыва в селе Шортанды Акмолинской области, скончался вечером 20 ноября. Отметим, что ребенок в столичную больницу был доставлен в крайне тяжёлом состоянии. Он незамедлительно был госпитализирован в отделение реанимации, так как состояние было критическим. Термический ожог тела составлял 70%. Также отмечался ожоговый шок крайне тяжелой степени», - отметили в ведомстве.

Несмотря на все проводимые лечебные мероприятия за весь период нахождения в реанимации, пациента спасти не удалось. 20 ноября, по сообщению медиков, у ребенка произошла остановка сердечной деятельности. На фоне проводимых реанимационных мероприятий сердечная деятельность не восстановилась. В 21:00 часов констатирована биологическая смерть.

«Касательно еще троих пострадавших детей: один ребенок, который поступил с термическим ожогом 60%, продолжает находиться в реанимации в крайне тяжёлом состоянии. Еще двое на прошлой неделе были переведены в профильное отделение, где получают все необходимое лечение и находятся под наблюдением врачей. Состояние детей стабильное, в динамике без ухудшений», - добавили в ведомстве.

Напомним, 16 ноября 2021 года в поселке Шортанды Акмолинской области по улице Линейная произошел взрыв газового баллона. На месте были найдены тела трех погибших. Десять человек были госпитализированы.

Шестеро из десяти пострадавших были направлены на лечение в Нур-Султан, среди них четверо детей и двое взрослых.

В Акмолинской области был создан штаб по оказанию помощи пострадавшим.

Оказать максимальную помощь семьям погибших и пострадавшим при взрыве газа дал поручение аким Акмолинской области Ермек Маржикпаев, лично посетивший сразу после случившегося место трагедии.



