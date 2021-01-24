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    19:26, 23 Январь 2021 | GMT +6

    Скончался легендарный телеведущий Ларри Кинг

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    ВАШИНГТОН. КАЗИНФОРМ – Всемирно известный телеведущий Ларри Кинг скончался в возрасте 87 лет. В начале года его госпитализировали с коронавирусом. О смерти легендарного телеведущего в субботу сообщили в его личном аккаунте в сети Twitter, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Русскую службу новостей BBC News.

    На протяжении карьеры длиной в 60 лет, почти половину из которых он вел свою авторскую программу на телеканале Си-эн-эн, Кинг брал интервью у наиболее известных мировых политиков, звезд шоу-бизнеса и ведущих спортсменов.

    На пике популярности, выходящее в прямом эфире ток-шоу Larry King Live, за ночь смотрели полтора миллиона зрителей. Когда в 2010 году вышла его последняя серия, Larry King Live поставила рекорд по времени существования телепрограммы с бессменным ведущим (за что попала в Книгу рекордов Гиннеса).

    Лоуренс Харви Зейгер (Ларри Кинг) родился в Бруклине в 1933 году.

    Его список известных гостей настолько длинный, что перечислить всех невозможно. Мартин Лютер Кинг, Далай-лама, Билл Гейтс, Леди Гага, Леброн Джеймс, Пэрис Хилтон и Маргарет Тэтчер - вот лишь некоторые из них.

    Он выиграл бессчетное количество премий и наград, включая престижную премию Пибоди за свои выдающиеся достижения в радио и телевизионной журналистике. Некоторые критиковали Кинга за то, что тот относился к своим героям слишком мягко и преимущественно задавал открытые вопросы.

    На протяжении многих лет у Ларри Кинга были серьезные проблемы со здоровьем, в том числе диабет и стенокардия. В 2017 году он перенес операцию по лечению рака легких, два года спустя - инсульт, после чего несколько недель оставался в коме.



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