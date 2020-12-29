Скончался легендарный Пьер Карден

ПАРИЖ. КАЗИНФОРМ – Мир моды оплакивает огромную потерю – французский модельер итальянского происхождения Пьер Карден скончался в возрасте 98 лет, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на BBC.

Карден, скончавшийся в пригороде Парижа, был известен как один из революционеров мира моды, а его ‘платье-пузырь’ вошло в историю еще в 1954 году.

Он также был первопроходцем в бизнес составляющей мира моды, поместив свое имя на целый ряд продуктов и тем самым сделав из него бренд.

По данным Le Monde , Карден родился 2 июля 1922 года в Сан-Бьяджо-ди-Каллальта, недалеко от Тревизо в Италии. Образование он получил во Франции, работая подмастерьем у портного.

В 1940-х годах Пьер Карден уже возглавлял ателье по пошиву одежды ‘Christian Dior’, а вот в 1950 году открыл свой собственный модный дом.

Он был первым во многом – создал «платья-пузыри», основал концепцию «прет-а-порте», первым продемонстрировал мужскую коллекцию и считается основателем стиля «унисекс».

Карден был обладателем ряда престижных наград во Франции и за ее пределами, включая орден Почетного легиона, орден Искусств и литературы, а еще итальянский орден «За заслуги».