Скончался казахстанский певец и композитор Ескендир Хасангалиев

НУР-СУЛТАН.КАЗИНФОРМ - Скончался известный казахский композитор, певец, народный артист РК, один из основоположников казахской современной песни Ескендир Хасангалиев. Об этом на своей странице в Facebook сообщил вице-министр культуры и спорта Нуркиса Дауешов, передает МИА «Казинформ».

«Скончался наш дорогой брат, известный композитор, лауреат Государственной премии РК Ескендир Утегенулы Хасангалиев.

Мои соболезнования родным. Покойся с миром...», - написал вице-министр культуры и спорта РК.

Ранее у композитора диагностировали коронавирус. Сообщалось, что Народный артист РК, композитор Ескендир Хасангалиев и его супруга Дарико Хасангалиева находятся в реанимации с коронавирусом.



