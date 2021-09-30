Скончался казахстанский дипломат Вячеслав Гиззатов

На 80-м году жизни скончался видный казахстанский дипломат, Чрезвычайный и Полномочный Посол Вячеслав Хаменович Гиззатов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МИД РК.

В составе первых руководителей МИД РК он принимал непосредственное участие в формировании и реализации внешней политики независимого Казахстана на этапе её становления. В должности заместителя министра иностранных дел внес значительный вклад в укрепление двусторонних отношений со странами Американского континента и Ближнего Востока, развитие службы государственного протокола. Позднее был Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Казахстан в Иране, Германии и Туркменистане. Вячеслав Хаменович сыграл важную роль в переговорных процессах по правовому статусу Каспийского моря, демаркации государственной границы Республики Казахстан«, - говорится в сообщении.

Руководство и коллектив Министерства иностранных дел РК выразили глубокие соболезнования родным и близким Вячеслава Гиззатова.







