Скончался казахстанец, впавший в кому в Таиланде

ПХУКЕТ. КАЗИНФОРМ - 24-летний турист из Казахстана Артур Искаков скончался в больнице Таиланда, передает МИА «Казинформ».
Об этом сообщила его сестра.
«Артура больше нет с нами», — сообщила его сестра.
Ранее стало известно, что тайские спасатели вытащили молодого человека из моря. Его состояние тяжелое, он находится в коме.
Кроме того, в СМИ сообщалось, что родственники 24-летнего Артура Искакова просят помочь казахстанские власти доставить его на родину, так как беспокоятся о его состоянии в госпитале в Таиланде.