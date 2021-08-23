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Скончался известный ученый-филолог Султан Оразалин

23 Августа 2021 09:07
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Скончался известный ученый-филолог Султан Оразалин

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На 81-м году жизни скончался известный ученый-филолог Султан Оразалин, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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В связи с кончиной Султана Оразалина министр информации и общественного развития РК Аида Балаева выразила соболезнования его семье, родным и близким.

«Скончался известный ученый- филолог , человек, внесший особый вклад в развитие казахского радио и телевидения, Султан Оразалин. Всю свою жизнь он пропагандировал казахскую литературу и культуру, трудился во благо родного языка и национальных интересов. Потомкам и подрастающему поколению он оставил творческое и научное наследие.

Он трудился во благо процветания страны в первые годы Независимости, был членом различных организаций при Президенте РК и Правительстве. Его произведения и научные изыскания касательно вопросов отечественной языковой политики, искусства и культуры останутся значимым наследием для подрастающего поколения. Пройденный им путь навсегда останется в памяти народа духовным продолжением его жизни. В связи с кончиной мы выражаем соболезнования его семье, родным и близким», - написала Аида Балаева на своей странице в Facebook.


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#Наука   #СМИ   #Утраты  
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Автор:

Арайлым Мұрат

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