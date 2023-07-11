Скончался известный ученый Абдеш Толеубаев

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - 10 июля ушел из жизни известный казахстанский ученый, доктор исторических наук, профессор Абдеш Толеубаев. Об этом на своей странице Instagram сообщил Даниал Ахметов, передает МИА «Казинформ».

«Сегодня ушел из жизни мой друг, известный ученый нашей страны, доктор исторических наук, профессор Абдеш Толеубаев. Абдеш Ташкенович был опытным полевым исследователем и прекрасным организатором экспедиционных работ. Вел активную деятельность по выявлению и изучению археологических памятников. Работал над научными книгами и статьями. Последние 20 лет он успешно исследовал элитарные археологические памятники в предгорьях Тарбагатая, Сауыра и Шингистая Восточного Казахстана. Абдешу Толеубаеву принадлежат открытия мирового уровня. Он собрал тысячи уникальных артефактов из золота – предметов прикладного искусства древних ювелиров раннесакского времени. Я выражаю глубокие соболезнования родным и близким Абдеша Ташкеновича Толеубаева. Мы всегда будем помним его», - написал Даниал Ахметов.