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    09:59, 27 Май 2021 | GMT +6

    Скончался известный поэт, хореограф и драматург Дюсенбек Накипов

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Скончался известный поэт, романист, хореограф, драматург Дюсенбек Накипов, передает МИА «Казинформ».

    «Скончался сегодня, 26.05.2021г мой дядя, Дюсенбек Накипов – поэт, хореограф-либреттист, сценарист и просто человек с большим сердцем», - сообщил в Facebook его племянник Жанибек Алимбаев.

    Дюсенбек Накипов родился в 1946 году в Павлодарской области.

    Дюсенбек Накипов окончил Хореографическое училище Большого театра (ныне Московская академия классического танца), в котором учился вместе с Натальей Аринбасаровой (1964), и факультет журналистики КазГУ имени аль-Фараби (1985). Солист балета ГАТОБ имени Абая (1964-1986). Главный редактор творческого объединения «Алем» киностудии «Казахфильм» имени Ш. Айманова (1987-1991).

    Организатор ряда международных культурных и гуманитарных программ. Председатель Союза хореографов Казахстана, президент Международного фестиваля «Приз традиций».

    «Всегда было интересно вас слушать, когда вы приходили к аташке, делясь с ата новыми произведениями, успехами и получая бата от Музафар аға, как вы его называли. Помню, как в 2012 г. посещал ГАТОБ им. Абая, где проходил одноактный балет «Время «Ре», где вы были автором либретто. Ваши знания, познания и глубина мыслей поражали нас всех. Уважаемый и всеми нами любимый дядя Дюсенбек, нам Вас будет не хватать!» - признался Ж. Алибаев.

    5 июня Дюсенбеку Накипову должно было исполниться 75 лет.


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