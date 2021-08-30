РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    01:24, 30 Август 2021 | GMT +6

    Скончался известный писатель Несипбек Даутайулы

    None
    None
    НУР-СУЛТАН.КАЗИНФОРМ - Ушел из жизни известный казахстанский писатель Несипбек Даутайулы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Скорбную весть сообщили ученики писателя в Facebook.

    «Прощай, классик! Мы никогда не забудем вас», - написал литературный критик Амангельды Кеншиликулы.

    Соболезнования родным и близким писателя выразила министр информации и общественного развития РК Аида Балаева.

    «В связи с кончиной известного писателя, лауреата литературной премии «Алаш» Несипбека Даутайулы выражаю искренние соболезнования его родным и близким. Всю свою сознательную жизнь он посвятил развитию народной литературы, был мудрым писателем. Помимо содержательных и художественных произведений, он оставил после себя большое духовное наследие, был народным любимцем. Уверена в том, что он навсегда останется в памяти нашего народа. Пусть земля ему будет пухом», - написала Аида Балаева.

    Несипбек Даутайулы родился 30 февраля 1947 года в колхозе имени Кирова Кордайского района Жамбылской области.

    Окончил Казахский государственный университет.

    Затем работал корреспондентом в Жамбылской областной газете. В последние годы работал главным редактором журнала «Жамбылской», директором Жамбылского областного филиала Союза писателей.

    Победитель литературного конкурса, посвященного 100-летию Г. Мустафина, международного литературного конкурса «Дарабоз». Награжден медалями, посвященными Независимости РК, 10-летию Астаны.

    В конкурсе «Лучший роман», организованный Национальной библиотекой РК, приза удостоился его роман «Құдірет пен қасірет».

    В качестве литературного и духовного наследия он оставил такие произведения, как «Ақ көгершін», «Алма ағашының бұтағы», «Әнім сен едің» атты повестері, «Құдірет пен Қасірет» романы, «Көгілдір көйлекті келіншек», «Ойынды еті он бөлек», избранные произведения в ІІ томах, «Аты жоқ әңгіме», «Кісі иесі».

    При жизни часть произведений писателя были изданы на турецком языке под названием «Жол».

    Теги:
    Культура Утраты Общество
    Сейчас читают
    04:04, 02 Октябрь 2023
    Дворец бракосочетания появился в Кызылорде
    03:00, 02 Октябрь 2023
    Жасыл ел: строительные и педагогические отряды могут появиться в Карагандинской области
    02:22, 02 Октябрь 2023
    Неблагоприятные метеоусловия будут в восьми городах Казахстана
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!