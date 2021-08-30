Скончался известный писатель Несипбек Даутайулы

НУР-СУЛТАН.КАЗИНФОРМ - Ушел из жизни известный казахстанский писатель Несипбек Даутайулы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Скорбную весть сообщили ученики писателя в Facebook.

«Прощай, классик! Мы никогда не забудем вас», - написал литературный критик Амангельды Кеншиликулы.

Соболезнования родным и близким писателя выразила министр информации и общественного развития РК Аида Балаева.

«В связи с кончиной известного писателя, лауреата литературной премии «Алаш» Несипбека Даутайулы выражаю искренние соболезнования его родным и близким. Всю свою сознательную жизнь он посвятил развитию народной литературы, был мудрым писателем. Помимо содержательных и художественных произведений, он оставил после себя большое духовное наследие, был народным любимцем. Уверена в том, что он навсегда останется в памяти нашего народа. Пусть земля ему будет пухом», - написала Аида Балаева.

Несипбек Даутайулы родился 30 февраля 1947 года в колхозе имени Кирова Кордайского района Жамбылской области.

Окончил Казахский государственный университет.

Затем работал корреспондентом в Жамбылской областной газете. В последние годы работал главным редактором журнала «Жамбылской», директором Жамбылского областного филиала Союза писателей.

Победитель литературного конкурса, посвященного 100-летию Г. Мустафина, международного литературного конкурса «Дарабоз». Награжден медалями, посвященными Независимости РК, 10-летию Астаны.

В конкурсе «Лучший роман», организованный Национальной библиотекой РК, приза удостоился его роман «Құдірет пен қасірет».

В качестве литературного и духовного наследия он оставил такие произведения, как «Ақ көгершін», «Алма ағашының бұтағы», «Әнім сен едің» атты повестері, «Құдірет пен Қасірет» романы, «Көгілдір көйлекті келіншек», «Ойынды еті он бөлек», избранные произведения в ІІ томах, «Аты жоқ әңгіме», «Кісі иесі».

При жизни часть произведений писателя были изданы на турецком языке под названием «Жол».