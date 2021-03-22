НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Скончался известный казахстанский журналист Дурали Дуйсебай, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Об этом на своей страничке в Facebook сообщил журналист Куат Ауесбай/

«До нас дошла скорбная весть о том, что ушел из жизни известный журналист Дурали Дуйсебай...Мы с Дурали ага работали в газете «Халық сөзі», он был дружелюбным, искренним и миролюбивым человеком… Как жаль! Выражаю соболезнования его родным, друзьям и коллегам», - написал он.

Дурали Дуйсебай в прошлом работал главным редактором старейшего спортивного издания страны — газеты «Қазақ спорты» (Казахский спорт). Является обладателем звания «Мәдениет қайраткері» (Деятель культуры).

Долгие годы работал в газете «Лениншіл жас» ( ныне «Жас Алаш»), занимал пост главного редактора газеты «Преступление и наказание».



