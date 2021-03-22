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    17:45, 22 Март 2021 | GMT +6

    Скончался известный казахстанский журналист Дурали Дуйсебай

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Скончался известный казахстанский журналист Дурали Дуйсебай, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Об этом на своей страничке в Facebook сообщил журналист Куат Ауесбай/

    «До нас дошла скорбная весть о том, что ушел из жизни известный журналист Дурали Дуйсебай...Мы с Дурали ага работали в газете «Халық сөзі», он был дружелюбным, искренним и миролюбивым человеком… Как жаль! Выражаю соболезнования его родным, друзьям и коллегам», - написал он.

    Дурали Дуйсебай в прошлом работал главным редактором старейшего спортивного издания страны — газеты «Қазақ спорты» (Казахский спорт). Является обладателем звания «Мәдениет қайраткері» (Деятель культуры).

    Долгие годы работал в газете «Лениншіл жас» ( ныне «Жас Алаш»), занимал пост главного редактора газеты «Преступление и наказание».



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