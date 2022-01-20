-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
00:21
-
-
-
-
-
-
вчера 22:33
-
-
-
-
-
-
-
-
Скончался известный казахстанский актер Толеубек Аралбай
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - На 72-м году жизни скончался известный казахстанский актер театра и кино Толеубек Аралбай. Об этом сообщила студия «Казахфильм» имени Шакена Айманова, передает МИА «Казинформ».
«Руководство и коллектив киностудии «Казахфильм» выражают глубокие и искренние соболезнования родным и близким в связи с кончиной известного актера театра и кино, Заслуженного артиста Казахстана, кавалера орденов «Құрмет» и «Парасат» Толеубека Аралбая», - говорится в сообщении.
Толеубек Мухамеджанович внес заметный вклад в развитие казахстанского кинематографа. В разные годы он снялся в фильмах: «Год дракона», «Шокан Валиханов», «Азиат», «Молитва Лейлы», «Мустафа Шокай», «Рэкетир», «Ликвидатор», «Жаужурек мын бала» и др. За свою роль в фильме «Маленький принц большого города» в 2018 году актер был удостоен приза «Лучшая мужская роль» на кинофестивале стран-членов Шанхайской организации сотрудничества.
- Деятели культуры ожидают решительных изменений и готовы принять в этом участие – художник А. Хайрулина
- Фильм «Схема» режиссера Фархата Шарипова вошел в конкурсную программу Берлинале
- Константа Токаева: твердая поступь «мягкой силы»
- НОК подвел итоги детского конкурса рисунка в поддержку олимпийской команды Казахстана
- Галым Ахмедьяров: Театрам нужно настоящее творчество
- Церемония чествования памяти главы Европарламента пройдет в Страсбурге
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана