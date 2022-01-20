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Скончался известный казахстанский актер Толеубек Аралбай

20 Января 2022 14:27
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Скончался известный казахстанский актер Толеубек Аралбай

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - На 72-м году жизни скончался известный казахстанский актер театра и кино Толеубек Аралбай. Об этом сообщила студия «Казахфильм» имени Шакена Айманова, передает МИА «Казинформ».

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«Руководство и коллектив киностудии «Казахфильм» выражают глубокие и искренние соболезнования родным и близким в связи с кончиной известного актера театра и кино, Заслуженного артиста Казахстана, кавалера орденов «Құрмет» и «Парасат» Толеубека Аралбая», - говорится в сообщении.
Толеубек Мухамеджанович внес заметный вклад в развитие казахстанского кинематографа. В разные годы он снялся в фильмах: «Год дракона», «Шокан Валиханов», «Азиат», «Молитва Лейлы», «Мустафа Шокай», «Рэкетир», «Ликвидатор», «Жаужурек мын бала» и др. За свою роль в фильме «Маленький принц большого города» в 2018 году актер был удостоен приза «Лучшая мужская роль» на кинофестивале стран-членов Шанхайской организации сотрудничества.

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#Культура   #Утраты  
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