РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    20:28, 06 Апрель 2022 | GMT +6

    Скончался известный диктор Абдирали Болебай

    None
    None
    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Скончался ветеран радио и телевидения, известный диктор Абдирали Болебай, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Абдирали Болебай родился в поселке Ерназар Жамбылского района Жамбылской области.

    Окончил городское техническое училище №46 в Алматы, консерваторию имени Курмангазы.

    Трудовой путь начинал помощником режиссера в киностудии «Казахфильм».

    В разные годы трудился в Казахском радио, в казахском телевидении диктором, руководителем группы дикторов, ведущим информационно-аналитической программы «Жеті күн» на телеканале «Хабар», ведущим службы новостей, диктором астанинского филиала национального канала «Казахстан», продюсером Телерадиокомплекса Президента, пресс-секретарем Агентства по противодействию коррупции и экономической преступности.

    Известный диктор до конца своих дней трудился в Казахском радио. Абдирали Болебай был профессионалом своего дела, детально изучил тонкости дикторского искусства.

    «Программы, которые вёл Абдирали Болебай, очень отличались. От них веяло особой мудростью, тонкостью и проницательностью. Он был простым, приветливым человеком. Его образ навсегда останется в памяти зрителей. Его золотой голос сохранился в «Золотом Фонде» Казахского радио.


    Теги:
    СМИ Общество МИОР
    Сейчас читают
    Сегодня, 07:39
    Нокаутом завершился бой казахстанца в андекарде «Канело»
    Сегодня, 07:30
    Международный день пожилых людей отмечают в Казахстане
    Сегодня, 07:00
    1 октября. Календарь Казинформа «Даты. События»
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!