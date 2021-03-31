Скончался известный архитектор, автор Герба РК Шот-Аман Уалиханов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр культуры и спорта РК Актоты Райымкулова выразила соболезнования семье Шот-Амана Уалиханова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Семье и близким Шот-Амана Уалиханова от имени Министерства культуры и спорта Республики Казахстан выражаю соболезнования и разделяю горе в связи с кончиной известного архитектора, профессора, заслуженного деятеля Казахстана, обладателя орденов «Құрмет», «Парасат», «Отан», «Даңқ», автора Государственного Герба Республики Казахстан, лауреата независимой премии «Тарлан», члена Союза архитекторов РК, Союза дизайнеров РК, Союза писателей РК, Союза художников РК, академика Всемирной академии Чингис хана, Международной академии стран Востока, Международной академии архитектуры (Российская Федерация) Шот-Амана Идрисулы Уалиханова.

Шот-Аман Идрисулы посвятил свою сознательную жизнь любимому делу, он прожил содержательную жизнь, пользовался уважением своего окружения, был самобытным человеком. Он создал памятники знаменитых исторических деятелей нашего народа, внес значительный вклад в пропаганду деятелей, в строительство зданий с привлекательным архитектурным обликом. Народу хорошо известны его скульптуры, среди которых памятник Кенесары Касымулы в центре столицы, Ахмету Байтурсынову в Костанае, Богенбай батыру в Ерейментау, Абаю и Шакариму в ВКО, Шокану Уалиханову в Алматы, Дине Нурпеисовой, Алиби Жангильдину, Токашу Бокину, Гани Муратбаеву, Нурмолде Алдабергенову, Талгату Бегельдинову, Жумагали Саину, Таиру Жарокову, Тахави Ахтанову, Абу Сарсенбаеву, Динмухамеду Конаеву, Тлесу Кажыгалиеву, Курманай Омаровой, Нургали Тасмагамбетову, Шафику Чокину. Также он разработал крупные проекты, такие как: стадион «Динамо» в Алматы; здане акимата города Алматы; здание Казахско-немецкого университета; монумент Космонавтики в Караганде. Разносторонне одаренный Шот-Аман ага написал множество статей по актуальным вопросам архитектуры и изобразительного искусства в нашей стране, а также ряд драматических произведений. Среди них пьесы «Тағдыр», «Шоқанның анты», «Ақнұр», «Шоқанның ақ түндері», «Террор».

Светлый образ образцового гражданина, его большие заслуги навсегда сохранятся в памяти близких и всего казахского народа. Пусть ему зачтутся добрые дела, совершенные при жизни. Да будет земля ему пухом!» – написала министр на своей странице в Facebook.