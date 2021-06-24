Скончался государственный деятель  Куаныш Алпысбеков

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня, 23 июня, на 77 году жизни скончался известный государственный деятель, внёсший значительный вклад в становление и развитие законодательной базы Независимого Казахстана, Алпысбеков Куаныш Махмутович. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Мажилиса.

Слова соболезнования родным и близким выразил председатель Мажилиса Нурлан Нигматулин.

«От имени депутатов Мажилиса и от себя лично выражаю соболезнования и искренние слова поддержки семье, родным и близким в связи с невосполнимой утратой. Будучи депутатом Мажилиса Парламента II созыва Куаныш Махмутович Алпысбеков внёс весомый вклад в совершенстование отечественной законодательной базы», - отметил Нурлан Нигматулин.

Спикер Мажилиса также акцентировал внимание на высоком профессионализме Куаныша Алпысбекова, проявленном на ответственных государственных должностях в годы работы в ЦК КПСС, а позднее – в министерстве транспорта, в руководстве Акмолинской области, а также в Канцелярии Премьер-Министра Республики Казахстан.

«Светлая память о Куаныше Махмутовиче – видном государственном деятеле, замечательном человеке и надёжном друге навсегда сохранится в сердцах людей», - отметил спикер Мажилиса.

Алпысбеков Куаныш Махмутович родился 18 ноября 1944 года в Акмолинской области. Окончил Новосибирский институт инженеров железнодорожного транспорта, инженер путей сообщения (1980); АОН при ЦК КПСС, г.Москва, политолог.

Трудовой стаж: инженер, зам. начальника ж/д станции Есиль, начальник ж/д станции Ерментау Целиноградской области (1967-1970); первый секретарь Ерментауского райкома ЛКСМ Казахстана (1970-1972); первый секретарь Целиноградского обкома ЛКСМ Казахстана (1972-1978); слушатель АОН при ЦК КПСС (1978-1980); первый секретарь Советского райкома партии г.Целиноград (1980-1983); председатель Целиноградского горисполкома (1985-1986); инспектор ЦК Компартии Казахстана (1983-1985); секретарь Кустанайского обкома партии (1986-1989); ответорганизатор ЦК КПСС (1989-1991); заместитель министра транспорта РК (1993-1994); директор представительства АО «Сожекред» (Италия, Швейцария) (1991-1993); депутат Верховного Совета РК (1994-1995); госинспектор Аппарата Президента РК (1995); заместитель, первый заместитель акима Акмолинской области (1995-1999); депутат Мажилиса Парламента РК (1999-2004); представитель Правительства РК в Мажилисе Парламента РК (2004-2006); советник Премьер-Министра РК; советник председателя правления АО «Фонд устойчивого развития «Казына» (с 2006 года); председатель Астанинского городского Совета ветеранов.

Был награжден двумя орденами «Знак Почета», медалями СССР и РК.