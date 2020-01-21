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Скончался государственный деятель Камал Бурханов
21 Января 2020 10:47
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Скончался государственный и общественный деятель, бывший депутат Мажилиса Парламента Камал Бурханов, передает корреспондент МИА «Казинформ».
О смерти общественного деятеля сообщил сенатор Мурат Бактиярулы на своей странице в Facebook .
Как рассказал М. Бактиярулы, Камал Бурханов болел в последние два года.
Камал Низамович Бурханов родился 31 марта 1954 года. В 1977 году окончил Ташкентский государственный университет им. В. И. Ленина по специальности «История». Был доктором политических наук, академиком Академии социальных наук Казахстана. Автор более 40 научных работ, книг, статей и учебных пособий.
Являлся депутатом Мажилиса Парламента IV-V созывов.
Ключевые слова: Общество,
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