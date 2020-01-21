Скончался государственный деятель Камал Бурханов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Скончался государственный и общественный деятель, бывший депутат Мажилиса Парламента Камал Бурханов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

О смерти общественного деятеля сообщил сенатор Мурат Бактиярулы на своей странице в Facebook .

Как рассказал М. Бактиярулы, Камал Бурханов болел в последние два года.

Камал Низамович Бурханов родился 31 марта 1954 года. В 1977 году окончил Ташкентский государственный университет им. В. И. Ленина по специальности «История». Был доктором политических наук, академиком Академии социальных наук Казахстана. Автор более 40 научных работ, книг, статей и учебных пособий.

Являлся депутатом Мажилиса Парламента IV-V созывов.