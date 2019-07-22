Скончался генеральный директор МАГАТЭ Юкия Амано

ВЕНА. KYODO - КАЗИНФОРМ - Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Юкия Амано скончался 22 июля, передает Казинформ со ссылкой на KYODO.

«С глубочайшим прискорбием сообщаем о кончине генерального директора организации Юкии Амано», говорится в релизе организации.

Здоровье Юкии Амано ухудшилось в прошлом году. На прошлой неделе в СМИ появилась информация о его намерении досрочно уйти в отставку.

В 2009 году Юкия Амано стал первым азиатом, избранным на пост генерального директора МАГАТЭ. Он должен был покинуть пост в 2021 году.