Скончался генерал-майор КНБ в отставке Сабет Жакипбеков

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Ушел из жизни генерал-майор Комитета национальной безопасности РК в отставке, председатель Совета ветеранов КНБ РК Сабет Жакипбеков, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Комитет национальной безопасности Республики Казахстан и Республиканское общественное объединение «Ветераны органов КНБ РК» выражают глубокие соболезнования родным и близким в связи с невосполнимой утратой – кончиной бывшего заместителя начальника Службы охраны Президента РК - директора Агентства правительственной связи, председателя Совета ветеранов КНБ РК, генерал-майора в отставке Жакипбекова Сабета Малгаждаровича», - говорится в сообщении КНБ.

Генерал-майор Сабет Жакипбеков более 20 лет успешно руководил правительственной связью Казахстана и был одним из самых известных в нашей республике и странах СНГ руководителей этой службы. Он воспитал плеяду высокопрофессиональных специалистов, которые продолжают его дело и в настоящее время.

Его безупречная служба от инженера отдела правительственной связи КГБ Казахской ССР до заместителя начальника Службы охраны Президента Республики Казахстан – директора Агентства правительственной связи является примером беззаветной преданности своему делу и Родине.

За конкретные успехи в работе генерал С. Жакипбеков награжден орденом «Знак Почета», почетными грамотами Президиума Верховного Совета Казахской ССР и многими медалями. Удостоен знаков: «Почетный сотрудник КГБ СССР», «Почетный сотрудник КНБ РК», «Почетный сотрудник Федерального агентства правительственной связи при Президенте Российской Федерации», «Почетный связист».

«После выхода в отставку, он продолжил свой труд в качестве президента телекоммуникационной компании «Нурсат» и принимал участие в создании независимой национальной сети спутниковой связи Республики Казахстан. Светлая память о настоящем офицере, наставнике и друге навсегда сохранится в наших сердцах», - говорится в сообщении пресс-службы КНБ РК.