+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 26 °С
Алматы: 27 °С
USD 426.93 EUR 498.36
RUB 5.73 CNY 65.7
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Скончался генерал-майор КНБ в отставке Сабет Жакипбеков

23 Августа 2021 15:15
Поделиться:
Скончался генерал-майор КНБ в отставке Сабет Жакипбеков

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Ушел из жизни генерал-майор Комитета национальной безопасности РК в отставке, председатель Совета ветеранов КНБ РК Сабет Жакипбеков, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
50 килограммов серебра задержали на границе с Кыргызстаном
Около 140 кг рыбы изъяли у браконьеров в Мангистауской области Части снаряда с ракетным двигателем обнаружили в Атырауской области Погранслужба проводит перегруппировку подразделений в Мангистауской области

«Комитет национальной безопасности Республики Казахстан и Республиканское общественное объединение «Ветераны органов КНБ РК» выражают глубокие соболезнования родным и близким в связи с невосполнимой утратой – кончиной бывшего заместителя начальника Службы охраны Президента РК - директора Агентства правительственной связи, председателя Совета ветеранов КНБ РК, генерал-майора в отставке Жакипбекова Сабета Малгаждаровича», - говорится в сообщении КНБ.

Генерал-майор Сабет Жакипбеков более 20 лет успешно руководил правительственной связью Казахстана и был одним из самых известных в нашей республике и странах СНГ руководителей этой службы. Он воспитал плеяду высокопрофессиональных специалистов, которые продолжают его дело и в настоящее время.

Его безупречная служба от инженера отдела правительственной связи КГБ Казахской ССР до заместителя начальника Службы охраны Президента Республики Казахстан – директора Агентства правительственной связи является примером беззаветной преданности своему делу и Родине.

За конкретные успехи в работе генерал С. Жакипбеков награжден орденом «Знак Почета», почетными грамотами Президиума Верховного Совета Казахской ССР и многими медалями. Удостоен знаков: «Почетный сотрудник КГБ СССР», «Почетный сотрудник КНБ РК», «Почетный сотрудник Федерального агентства правительственной связи при Президенте Российской Федерации», «Почетный связист».

«После выхода в отставку, он продолжил свой труд в качестве президента телекоммуникационной компании «Нурсат» и принимал участие в создании независимой национальной сети спутниковой связи Республики Казахстан. Светлая память о настоящем офицере, наставнике и друге навсегда сохранится в наших сердцах», - говорится в сообщении пресс-службы КНБ РК.


Подписывайтесь на наш канал:

#КНБ РК  
Поделиться:

Автор:

Арайлым Мұрат

Новости по теме
50 килограммов серебра задержали на границе с Кыргызстаном
Около 140 кг рыбы изъяли у браконьеров в Мангистауской области
Части снаряда с ракетным двигателем обнаружили в Атырауской области
Погранслужба проводит перегруппировку подразделений в Мангистауской области
Популярное
1 Сколько казахов проживает в Узбекистане
2 Жара, грозы, пыльная буря: штормовая погода ожидается в шести регионах Казахстана
3 Около 30 заведений нарушили карантин за день в Нур-Султане
4 Части снаряда с ракетным двигателем обнаружили в Атырауской области
5 Французский фигурист выступил под песню Димаша Кудайбергена на казахском языке
6 Мужчина стрелял в лошадей с окна своего дома в Рудном
Читайте также
Председатель КНБ поздравил пограничников с профессиональным праздником
День пограничника отмечают в Казахстане
Сколько казахов проживает в Узбекистане
Жара, грозы, пыльная буря: штормовая погода ожидается в шести регионах Казахстана
Около 30 заведений нарушили карантин за день в Нур-Султане
Части снаряда с ракетным двигателем обнаружили в Атырауской области
Французский фигурист выступил под песню Димаша Кудайбергена на казахском языке
Мужчина стрелял в лошадей с окна своего дома в Рудном
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Индира Марат
Индира Марат
954-047
rusred@inform.kz

Архив