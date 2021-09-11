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    16:40, 11 Сентябрь 2021 | GMT +6

    Скончался еще один пожарный в результате взрыва в Жамбылской области

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сегодня скончался пожарный Турманов Жанибек Жасузакович, 1993 года рождения, пострадавший в результате взрыва в Жамбылской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

    Ранее он был доставлен в больницу Научно-исследовательского института травматологии и ортопедии города Нур-Султан, где проходил лечение.

    Таким образом, число погибших в результате взрыва в Жамбылской области достигло семнадцати человек. Из них 10 сотрудников органов гражданской защиты, 6 военнослужащих Министерства обороны и один военный прокурор. Поиски пропавшего одного человека продолжается.

    Напомним, в воинской части близ села Кайнар в Байзакском районе Жамбылской области, произошло возгорание возле одного из складов, затем последовала серия взрывов. Причины возгорания устанавливаются. На месте работает комиссия Министерства обороны РК. Число погибших при взрывах в Жамбылской области достигло 15 человек.

    Хронологию событий в Жамбылской области представил министр обороны РК Нурлан Ермекбаев.

    Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил 29 августа Днем общенационального траура.


    Теги:
    МЧС Происшествия, ЧС Жамбылская область Главная Взрыв Взрывы в Жамбылской области
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