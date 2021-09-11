Скончался еще один пожарный в результате взрыва в Жамбылской области
Ранее он был доставлен в больницу Научно-исследовательского института травматологии и ортопедии города Нур-Султан, где проходил лечение.
Таким образом, число погибших в результате взрыва в Жамбылской области достигло семнадцати человек. Из них 10 сотрудников органов гражданской защиты, 6 военнослужащих Министерства обороны и один военный прокурор. Поиски пропавшего одного человека продолжается.
Напомним, в воинской части близ села Кайнар в Байзакском районе Жамбылской области, произошло возгорание возле одного из складов, затем последовала серия взрывов. Причины возгорания устанавливаются. На месте работает комиссия Министерства обороны РК. Число погибших при взрывах в Жамбылской области достигло 15 человек.
Хронологию событий в Жамбылской области представил министр обороны РК Нурлан Ермекбаев.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил 29 августа Днем общенационального траура.