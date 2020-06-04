Скончался еще один пострадавший рабочий актюбинского завода хромовых соединений

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – Вчера в реанимации больницы скорой медицинской помощи скончался еще один рабочий актюбинского завода хромовых соединений, который получил обширные ожоги тела, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу управления здравоохранения.

Как сообщалось, 28 мая на актюбинском заводе хромовых соединений четверо рабочих погибли от химических ожогов и отравления в результате несчастного случая в ходе очистки 50-кубовой емкости.

Еще двое были госпитализированы в больницу скорой медицинской помощи. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье 156 части 4 УК РК - нарушение правил охраны труда, повлекшее смерть двух и более лиц, под стражу взяты трое сотрудников предприятия.

Вчера, 3 июня, о дин из рабочих, 32-летний мужчина, скончался в больнице. Состояние второго пострадавшего улучшается.

«3 июня скончался один из пострадавших, 1988 года рождения, у него обширные ожоги более 60 процентов тела. Другой более или менее стабильный, его мы переводим из реанимации в отделение», - сообщили в пресс-службе управления здравоохранения.