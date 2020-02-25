Новости
Скончался экс-президент Египта Хосни Мубарак
25 Февраля 2020 18:26
Поделиться:
КАИР. КАЗИНФОРМ – Бывший президент Египта Хосни Мубарак скончался в Каире в возрасте 91 года, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на египетское агентство MENA.
Новости по темеО помощи особенным детям, жизни в ауле и изучении казахского языка – история жителя Нидерландов Когда Гарри и Меган официально завершат королевские обязанности Неизвестные открыли стрельбу в Германии: 8 человек погибли
Последние дни Мубарак находился в одной из клиник Каира после того, как перенес операцию на желудочно-кишечном тракте.
Экс-президент Хосни Мубарак занимал высокий пост с 1981 по 2011 годы. В феврале 2011 года Мубарак был вынужден уйти в отставку в связи с волной массовых протестов. Против него был возбужден ряд уголовных дел. Вскоре после этого он был арестован и получил тюремный срок.
Через несколько лет Мубарак был оправдан судом высшей инстанции и вышел на свободу в 2017 году. После освобождения бывший президент Египта вел уединенный образ жизни и не общался с прессой.
Ключевые слова: Египет,
Поделиться:
Загрузка...
Оставить комментарий
Читайте также
- Реставрация мечети султана Бейбарса в Каире будет завершена в июле 2020 года
- Сотрудник посольства Казахстана скончался в Египте - заявление МИД
- Антологии современной казахской литературы на арабском языке презентовали в Каире
Загрузка...
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана
Сотрудники онлайн
Редактор
Гульмира Байзакова
954-047
Редактор
Ринат Дусумов
954-047
Редактор
Багдат Хасенова
954-047