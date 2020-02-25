Скончался экс-президент Египта Хосни Мубарак

КАИР. КАЗИНФОРМ – Бывший президент Египта Хосни Мубарак скончался в Каире в возрасте 91 года, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на египетское агентство MENA.

Последние дни Мубарак находился в одной из клиник Каира после того, как перенес операцию на желудочно-кишечном тракте.

Экс-президент Хосни Мубарак занимал высокий пост с 1981 по 2011 годы. В феврале 2011 года Мубарак был вынужден уйти в отставку в связи с волной массовых протестов. Против него был возбужден ряд уголовных дел. Вскоре после этого он был арестован и получил тюремный срок.

Через несколько лет Мубарак был оправдан судом высшей инстанции и вышел на свободу в 2017 году. После освобождения бывший президент Египта вел уединенный образ жизни и не общался с прессой.