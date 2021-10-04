Скончался экс-министр транспорта и коммуникаций РК Серик Алигужинов

​НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Коллектив Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК выразил соболезнования семье и близким председателя правления «КАО», бывшего министра транспорта и коммуникаций Республики Казахстан Серика Алигужинова, ушедшего из жизни 3 октября 2021 года, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МИИР РК.

«Серик Карабатырович родился в 1944 году в Павлодарской области и прошёл путь от механика автоколонны 2564 в Павлодаре до министра транспорта и коммуникаций РК. Возглавлял передислокацию министерства в новую столицу, стоял у истоков создания системообразующих предприятий отрасли транспорта и коммуникаций», - говорится в сообщеии.

После выхода на пенсию Серик Алигужинов возглавлял Союз Автотранспортников Республики Казахстан «КАО».

Награжден орденом Дружбы Народов СССР, казахстанскими орденами «Құрмет» и «Парасат» за значительный вклад в политическое, социальное и экономическое развитие страны, являлся почетным гражданином Павлодара за заслуги в социально-экономическом развитии города.