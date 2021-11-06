Скончался экс-министр просвещения Казахской ССР Кажахмет Балахметов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Умер экс-министр просвещения Казахской ССР Кажахмет Балахметов, передает МИА «Казинформ».

«С большой скорбью получил известие о том, что сегодня ушел из жизни корифей отечественного образования, экс-министр просвещения Казахской ССР Кажахмет Балахметов.

Кажахмет Балахметович внес неоценимый вклад в развитие образования в нашей стране. Он руководил сферой образования более 13 лет и уделял особое внимание вопросам обучения детей и молодежи. Наша последняя встреча состоялась этим летом, когда я поздравил Кажахмета Балахметовича с 95-летием. Он всегда отслеживал новости образования и делился своим опытом. Выражаю глубокие соболезнования родным и близким Кажахмета Балахметовича», - написал в Facebook глава Министерства образования и науки РК Асхат Аймагамбетов.

Кожахмет Балахметович Балахметов родился 26 июня 1926 года в ауле №18 (Сулыколь) Ортакшиларской волости Кокшетауского уезда (ныне село Сулыколь Айыртауского района Северо-Казахстанской области).

В 1949 году окончил Петропавловский педагогический институт, в 1955 году исторический факультет Семипалатинского педагогического института.

Трудовую деятельность начал в 1948 году учителем истории Казгородской средней школы Айыртауского района, учителем Володарского детского дома.

С 1952 по 1956 годы — заместитель заведующего отделом народного образования Кокшетауской области, директор средней школы Енбекшильдерского района. Избран депутатом Макинского сельского и Енбекшильдерского городского совета.

С 1960 по 1967 годы — заведующий школьным отделом Кокшетауского обкома партии, второй секретарь комитета.

С 1968 по 1970 годы — заведующий Кокшетауским областным отделом народного образования. Депутат Кокшетауского городского и областного советов.

С 1970 по 1974 год — заместитель заведующего отделом науки и образования ЦК Компартии Казахстана.

С 1974 по 1987 год — министр просвещения Казахской ССР.

Избирался депутатом Верховного Совета Казахской ССР IX-XI созывов. Был членом ряда руководящих органов общественных организаций, 13 лет являлся председателем общества казахско-корейской дружбы.

Автор книг «Расцвет народного образования в Казахстане», «Школа на пути обновления», «Всполохи времени», «Мое время» и других.