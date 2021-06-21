Скончался экс-депутат Мажилиса Тарас Хитуов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня, 21 июня, на 58 году жизни после продолжительной болезни скончался депутат Мажилиса Парламента VI созыва Хитуов Тарас Кикбаевич, работавший в последние годы омбудсменом АО НК «КазМунайГаз». Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Мажилиса.

Председатель Мажилиса Парламента Нурлан Нигматулин от имени депутатов выразил соболезнования и искренние слова поддержки семье, родным и близким в связи с невосполнимой утратой.

«Тарас Кикбаевич Хитуов внес весомый вклад в совершенствование законодательной базы Казахстана. Светлая память о нем, как о замечательном человеке, надежном друге, патриоте своей Родины навсегда останется в памяти всех тех, кто знал и работал с ним», - отметил спикер Мажилиса.

Хитуов Тарас Кикбаевич родился 4 февраля 1964 года в городе Форт-Шевченко Мангыстауской области.

Окончил Казахский политехнический институт имени Ленина, инженер- механик.

Трудовую деятельность начал с 1986 года слесарем по ремонту аппаратурного оборудования завода пластмасс города Актау Мангыстауской области

1988-1990 гг. - мастер смены, ведущий инженер отдела технического надзора завода пластмасс города Актау.

1990-199 гг. - технолог ТОО «Акжол», г.Актау

1991-1993 гг. - менеджер бизнес-центра «Мангистау», г. Мангыстау.

2000-2001 гг.-заместитель начальника цеха Павлодарского нефтехимического завода, г.Павлодар.

2002-2003 гг. - заместитель акима города Актау.

2003-2004 гг. - аким Тупкараганского района Мангыстауской области

2004-2008 гг. - начальник управления физкультуры и спорта Мангыстауской области

2008-2010 гг. - заместитель акима города Актау

2010-2012 гг. - управляющий директор по социальной политике и персоналу АО «РД «КазМунайГаз», г. Астана.

2012-2012 гг. - заместитель по общим вопросам АО «Озенмунайгаз», город Жанаозен Мангыстауской области.

2012-2015 гг. - вице-президент по кадровым и административным вопросам АО «Каражанбасмунай», г. Актау

2015-2016 гг. - руководитель аппарата АО «Каражанбасмунай», г.Актау

С 24 марта 2016 года – депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан VI созыва, член Комитета по экономической реформе и региональному развитию, член партии «Нұр Отан»

Мастер спорта СССР по боксу. Награжден Почетной грамотой акима Мангистауской области, Юбилейной медалью в честь 50-летия г.Актау, медалью за вклад и организацию работы с ветеранами войны в Афганистане.

Был женат, имел троих детей и внука.