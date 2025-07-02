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    19:06, 01 Июль 2025 | GMT +5

    Скончался двухлетний мальчик, попавший под поезд в Карагандинской области

    В Карагандинской области скончался двухлетний ребёнок, который ранее попал под поезд. Возбуждено уголовное дело, передает корреспондент агентства Kazinform.

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    Фото: freepik

    Трагедия произошла 1 июня на железнодорожном перегоне Караганозек – Карабас в Карагандинской области. Грузовой поезд сбил двухлетнего мальчика. Пострадавшего ребенка в тяжелом состоянии доставили в областную детскую больницу

    Мальчик находился в крайне тяжёлом состоянии с момента происшествия. Несмотря на усилия медиков, спасти его не удалось.

    «Врачи боролись до конца», — подчеркнули в облздраве.

    Как уточняется, машинист заметил ребенка на путях и попытался экстренно затормозить, однако избежать наезда не удалось. С тяжёлыми травмами мальчика доставили в детскую больницу, где он скончался.

    По данным полиции, возбуждено уголовное дело по факту нарушения правил безопасности движения на железнодорожном транспорте. Следователи выясняют, как ребёнок оказался в опасной зоне, и устанавливают возможных виновных.

    Теги:
    Регионы Карагандинская область Происшествия
    Айзада Агильбаева
    Айзада Агильбаева
    Автор
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