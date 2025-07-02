Скончался двухлетний мальчик, попавший под поезд в Карагандинской области

Трагедия произошла 1 июня на железнодорожном перегоне Караганозек – Карабас в Карагандинской области. Грузовой поезд сбил двухлетнего мальчика. Пострадавшего ребенка в тяжелом состоянии доставили в областную детскую больницу

Мальчик находился в крайне тяжёлом состоянии с момента происшествия. Несмотря на усилия медиков, спасти его не удалось.

«Врачи боролись до конца», — подчеркнули в облздраве.

Как уточняется, машинист заметил ребенка на путях и попытался экстренно затормозить, однако избежать наезда не удалось. С тяжёлыми травмами мальчика доставили в детскую больницу, где он скончался.

По данным полиции, возбуждено уголовное дело по факту нарушения правил безопасности движения на железнодорожном транспорте. Следователи выясняют, как ребёнок оказался в опасной зоне, и устанавливают возможных виновных.