Скончался Бердибек Сапарбаев

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – На 71-м году жизни скончался известный казахстанский государственный деятель Бердибек Сапарбаев, передает МИА «Казинформ».

О смерти политика сообщает телеканал «Казахстан» на своей странице в Facebook.

Бывший аким пяти регионов Казахстана (Кызылординской, ЮКО, ВКО, Актюбинской и Жамбылской областей), заместитель премьер-министра, министр труда.

С 2022 года - председатель Совета директоров АО «Национальный холдинг «QazBioPharm».

Бердибек Машбекович Сапарбаев родился в селе Бесарык Кызылординской области 9 февраля 1953 года. Получил экономическое образование в Алматинском институте народного хозяйства в 1977 году.

Свою трудовую деятельность Бердибек Сапарбаев начал в 1969 году в качестве работника совхоза «Задаринский». После окончания института в 1977 году работал экономистом в республиканском управлении «Гострудсберкасс».

В период с 1977 по 1988 год, проработал в министерстве финансов Казахской ССР. Сначала экономистом, затем старшим экономистом, ведущим, главным экономистом, заместителем начальника отдела.

С 1988 по 1994-й проработал в качестве начальника планово-финансового управления, начальника ГлавПЭУ, заместителя министра образования Республики Казахстан.

Около года занимал должность заместителя заведующего отделом аппарата президента и кабинета министров Республики Казахстан.

С 1994 по 1995 год, проработал заместителем заведующего, затем заведующим отделом финансов, труда и социальной защиты управления делами Кабинета министров Республики Казахстан.

С марта по сентябрь 1995 года возглавлял аппарат кабмина Республики Казахстан.

В сентябре 1995 года его назначили акимом Кызылординской области.

Позже, с июля 1999 по август 2002 года, он проработал акимом Южно-Казахстанской области (ныне Туркестанская).

В 2002 году стал председателем агентства таможенного контроля Республики Казахстан, затем вице-министром финансов — председателем комитета таможенного контроля министерства финансов Республики Казахстан.

С 2006 по 2007-й – становится заместителем руководителя канцелярии премьер-министра – представителем правительства в парламенте Республики Казахстан.

С февраля по август 2007 года занимает пост вице-министра экономики и бюджетного планирования Казахстана.

С августа 2007 года назначен на пост министра труда и социальной защиты населения Республики Казахстан.

С 4 марта 2009 по 11 ноября 2014-го Сапарбаев занимал пост акима Восточно-Казахстанской области.

11 ноября 2014 года указом главы государства он был назначен заместителем премьер-министра Республики Казахстан.

С 11 сентября 2015 по февраль 2019 года проработал акимом Актюбинской области.

С 25 февраля по август 2019 года руководил министерством труда и соцзащиты населения.

А в августе 2019-го назначен вице-премьером Казахстана.

Имеет ордена: «Отан», «Парасат», «Курмет», «Барыс», «Дружбы». Кроме этого, Сапарбаев был награжден медалями «Астана», «10 лет независимости Республики Казахстан», «10 лет Конституции Республики Казахстан», «10 лет Астане», «20 лет независимости Республики Казахстан», «20 лет Вооруженных сил Республики Казахстан».