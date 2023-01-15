Скончался актер Вахтанг Кикабидзе

15 Января 2023, 16:37

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Скончался грузинский актер, этрадный исполнитель, кинорежиссер Вахтанг Кикабидзе. Об этом сообщает грузинский телевизионный канал «Мтавари архи», передает МИА «Казинформ».

Артисту было 84 года.

Популярность Кикабидзе получил благодаря фильмам «Мимино», «Не горюй!» и другим кинокартинам. Также песня «Мои года» стала одной из визитных карточек артиста.

Вахтанг Кикабидзе учился в Тбилисском государственном университете имени Иване Джавахишвили в 1959-1965 годах, а в 1961-1963 годах - в Институте иностранных языков. С 1959 года - артист филармонии. С 1967 года - солист вокально-инструментального ансамбля «Орэра». На международном кинофестивале в Картахене получил приз за лучшее исполнение мужской роли в фильме «Не отчаивайся» (1969). Лауреат государственной премии СССР за фильм «Мимино» (1978).

Как сообщает ТАСС, Вахтанг Кикабидзе был одним из самых популярных эстрадных исполнителей СССР. В числе его наиболее известных песен: «Проводы любви», «Чито-Гврито», «Бессердечная», «Обо всем не скажешь в песне», «Останься, молодость», «Вот и весь разговор», «Память», «Мои года», «Отцовская песня».

14 января сообщалось о том, что умерла народная артистка СССР Инна Чурикова, ей было 79 лет.

Фото: mtavari.tv