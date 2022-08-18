18 Августа 2022 12:43

Скончалось от COVID-19 за последнюю неделю в мире до 15 тыс. человек

БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ – В среду Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебреисус во время пресс-конференции для СМИ рассказал о ситуации с COVID-19 в мире, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Он отметил, что за последние четыре недели количество зарегистрированных смертей от коронавируса во всем мире увеличилось на 35 %.

«Только за последнюю неделю от COVID-19 погибло 15 тыс. человек по всему миру. 15 тыс. смертей в неделю – это совершенно недопустимо, когда у нас есть все инструменты для предотвращения инфекций и спасения жизней. Мы все устали от этого вируса и устали от пандемии. Но вирус не устал от нас», - сказал глава ВОЗ.

По его данным, омикрон остается доминирующим вариантом, при этом подвариант BA.5 фиксируется в 90 % случаях за последний месяц.

Однако в ВОЗ подчеркивают, что количество субвариантов вируса, которыми государства обмениваются в неделю, сократилось на 75 %, что значительно усложняет понимание того, как вирус может меняться.

С приближением холодов в северном полушарии и увеличением людей, которые проводят больше времени в помещении, риски более интенсивной передачи и госпитализации в ближайшие месяцы будут только возрастать – не только для COVID-19, но и для других заболеваний, включая грипп.

«Но никто из нас не беспомощен – пожалуйста, сделайте прививку, если нет, и если вам нужна ревакцинация, сделайте ее», - призвал Т. Гебреисус.

«Носите маску, когда не можете соблюдать дистанцию, и старайтесь избегать скопления людей, особенно в помещении. Много говорят о том, чтобы научиться жить с этим вирусом. Но мы не можем жить с 15 тыс. смертей в неделю. Не можем жить с растущим числом госпитализаций и смертей.

Научиться жить с COVID-19 не означает, что мы делаем вид, что его нет. Это означает, что мы используем инструменты, которые у нас есть, чтобы защитить себя и защитить других», - сказал глава ВОЗ.