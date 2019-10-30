Скончалась старейшая жительница планеты - этническая казашка Танзиля Бисембеева

АСТРАХАНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - Долгожительницу, этническую казашку Танзилю Бисембееву похоронили в родном поселке Алча Красноярского района Астраханской области. С 2016 года она официально являлась самой пожилой жительницей планеты, о чем свидетельствует запись в Книге рекордов России, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на «Российскую газету».

Танзиля Насихановна полгода не дожила до своего 125-летия.

« Умерла она спокойно, похоронили на родовом кладбище. В последний путь пришел провожать весь поселок, - сообщил «РГ» глава Красноярского района Нургали Байтемиров.

Появившаяся на свет еще в позапрошлом веке Танзиля Бисембеева была свидетельницей целого ряда исторических событий: революции, Второй мировой войны, распада СССР. Она была старшей в семье из восьми детей. У самой долгожительницы трое сыновей, десять внуков, 25 правнуков и два праправнука.