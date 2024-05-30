11:19, 30 Май 2024 | GMT +6
Скончалась российская актриса Анастасия Заворотнюк
Скончалась российская актриса Анастасия Заворотнюк, об этом сообщили сегодня на ее странице в Instagram, передает агентство Kazinform.
- Невозможно осознать и очень сложно подобрать нужные слова. Сегодня ночью после продолжительной и тяжелой болезни ушла из жизни наша Настя.
Мы благодарим каждого из вас, кто искренне желал добра, молился о здравии и верил. Настя всегда чувствовала и очень ценила вашу поддержку.
О месте и времени прощания мы сообщим сегодня вечером дополнительно, - говорится в сообщении.