Скончалась российская актриса Анастасия Заворотнюк

- Невозможно осознать и очень сложно подобрать нужные слова. Сегодня ночью после продолжительной и тяжелой болезни ушла из жизни наша Настя.



Мы благодарим каждого из вас, кто искренне желал добра, молился о здравии и верил. Настя всегда чувствовала и очень ценила вашу поддержку.



О месте и времени прощания мы сообщим сегодня вечером дополнительно, - говорится в сообщении.