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    11:19, 30 Май 2024 | GMT +6

    Скончалась российская актриса Анастасия Заворотнюк

    заворотнюк
    Фото: Instagram/ a_zavorotnyuk

    Скончалась российская актриса Анастасия Заворотнюк, об этом сообщили сегодня на ее странице в Instagram, передает агентство Kazinform.

    - Невозможно осознать и очень сложно подобрать нужные слова. Сегодня ночью после продолжительной и тяжелой болезни ушла из жизни наша Настя.

    Мы благодарим каждого из вас, кто искренне желал добра, молился о здравии и верил. Настя всегда чувствовала и очень ценила вашу поддержку.

    О месте и времени прощания мы сообщим сегодня вечером дополнительно, - говорится в сообщении.

    Теги:
    Россия
    Гульсара Кенбаева
    Автор
    Гульсара Кенбаева
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