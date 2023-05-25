Скончалась певица Тина Тернер

ЦЮРИХ. КАЗИНФОРМ - В возрасте 83 лет умерла легендарная американская и швейцарская певица Тина Тернер, передает МИА «Казинформ».

О смерти певицы сообщается на ее странице в Instagram.

«С большой грустью мы сообщаем о кончине Тины Тернер. Своей музыкой и безграничной страстью к жизни она очаровала миллионы поклонников по всему миру и вдохновила звезд будущего. Сегодня мы прощаемся с дорогим другом, который оставляет нам всю свою величайшую работу: свою музыку. Все наше сердечное сострадание обращено к ее семье. Тина, мы будем очень по тебе скучать», - говорится в тексте публикации.

Тина Тернер была одной из самый популярных певиц 1960-х - 1980-х годов. На ее счету восемь премий «Грэмми», она носила неофициальный титул «королевы рок-н-ролла».