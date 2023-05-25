Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Общество

Скончалась певица Тина Тернер

Редактор:  
Зифа Хабирова
25 Мая 2023, 01:00
Скончалась певица Тина Тернер interesnyefakty.org

ЦЮРИХ. КАЗИНФОРМ - В возрасте 83 лет умерла легендарная американская и швейцарская певица Тина Тернер, передает МИА «Казинформ».

О смерти певицы сообщается на ее странице в Instagram.

«С большой грустью мы сообщаем о кончине Тины Тернер. Своей музыкой и безграничной страстью к жизни она очаровала миллионы поклонников по всему миру и вдохновила звезд будущего. Сегодня мы прощаемся с дорогим другом, который оставляет нам всю свою величайшую работу: свою музыку. Все наше сердечное сострадание обращено к ее семье. Тина, мы будем очень по тебе скучать», - говорится в тексте публикации.

Тина Тернер была одной из самый популярных певиц 1960-х - 1980-х годов. На ее счету восемь премий «Грэмми», она носила неофициальный титул «королевы рок-н-ролла».

США  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Нового акима района Алихана Бокейхана назначили в Караганде
Нового акима района Алихана Бокейхана назначили в Караганде
Строительство ТЭЦ в Кокшетау прокомментировал аким областного центра
Строительство ТЭЦ в Кокшетау прокомментировал аким областного центра
Кызылординская школьница придумала новую математическую таблицу
Кызылординская школьница придумала новую математическую таблицу
Как отметят 200-летие Кокшетау
Как отметят 200-летие Кокшетау
Определилось итоговое положение команд в группе Казахстана на ЧМ-2023 по хоккею
Определилось итоговое положение команд в группе Казахстана на ЧМ-2023 по хоккею
Жители Тараза смогут летать в Таиланд транзитом
Жители Тараза смогут летать в Таиланд транзитом
Названы регионы с наибольшим количеством преступлений в отношении детей в РК
Названы регионы с наибольшим количеством преступлений в отношении детей в РК
Представители более 50 стран примут участие во II Евразийском экономическом форуме
Представители более 50 стран примут участие во II Евразийском экономическом форуме
Кому будет выдаваться карта «Ата жолы»
Кому будет выдаваться карта «Ата жолы»