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Скончалась легенда итальянского кинематографа Джина Лоллобриджида

16 Января 2023, 18:28
Скончалась легенда итальянского кинематографа Джина Лоллобриджида

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Икона итальянского кинематографа, актриса Джина Лоллобриджида умерла в возрасте 95 лет в Италии. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ВВС.

Джина Лоллобриджида родилась в 1927 году в Субиако в семье мастеров-мебельщиков. Она прославилась после роли в фильме «Фанфан-Тюльпан» (1952) и картине «Собор Парижской Богоматери» (1956). Ее также хорошо помнят по кинофильмам «Приходи в сентябре», «Ночные красавицы» и «Соломенная вдова».


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